В Петербурге потратят 14 млн рублей на церемонию награждения лучших туристских организаций

В декабре в Петербурге пройдет церемония награждения лучших туристских организаций. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный оценил в 14 млн рублей проведение церемонии награждения лучших туристских организаций Петербурга. Об этом сообщается в документации соответствующей госзакупки. Победители получат почетный диплом «Марка качества «Visit Petersburg». Именно таким образом власти хотят подвести итоги туристского сезона. Само мероприятие пройдет в два дня, с 9 по 10 декабря 2021 года. Помимо деловых завтраков, церемонии награждения и итоговой пресс-конференции запланировано много чего.

- Необходимо ознакомить экскурсоводов и гидов-переводчиков с новыми предложениями на рынке туристских услуг, обсудить актуальные проблемы сообщества и поиск возможных путей их решения, а также выявить особенности туристского сезона 2021 года и определить проблемы взаимодействия участников регионального туристского рынка, - сообщается в техническом задании.

Добавим, что средства на выполнение контракта пойдут не из бюджета – власти планируют привлечь субсидии.