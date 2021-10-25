Объявлен конкурс на проектирование здания нового детского сада в Шушарах

В Шушарах собираются построить новый детский сад. Его проект закончат до конца 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге объявили конкурс на поиск подрядчика, который разработал бы проект здания нового детского сада Шушарах. Об этом сказано на сайте госзакупок, заказчиком является Фонд капитального строительства и реконструкции. По планам, дошкольное образовательное учреждение появится на участке 23 на Муромской улице, что находится в Детскосельском. В детсаду будет 110 мест.

Схема участка, где построят детсад. Фото: Смольный

- Первый этап работ, инженерные изыскания, необходимо начать в декабре 2021 года. Закончить разработку проектной документации следует к декабрю 2022 года, - сообщается в приложении к контракту.

Добавим, что площадь объекта составит 3,3 тысячи квадратных метров. Внутри будет бассейн, а снаружи – игровые и спортивные площадки.