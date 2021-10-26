Жители Петербурга стали в 100 раз реже жаловаться на опасную езду на самокатах

Петербуржцы стали намного реже жаловаться на опасную езду на электросамокатах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга стали намного реже жаловаться на опасную езду на электросамокатах. Об этом рассказали в городском Центре управления парковками. Представители комитета по транспорту Северной столицы в ходе конференции кикшеринг-отрасли сообщили, что урегулировать ситуацию на тротуарах помогли разработанные правила по эксплуатации самокатов. Напомним, что до этого в городе возбудили несколько уголовных дел после наездов на пешеходов.

- Скоростные, возрастные и территориальные ограничения по использованию электросамоката позволили в кратчайшие сроки в условиях отсутствия юридического статуса у данного транспорта стабилизировать ситуацию в городе. Число обращений и жалоб со стороны петербуржцев уменьшилось в 100 раз за 4 месяца действия соглашения, - рассказывают в Центре управлении парковками.

В Смольном отмечают, что совершенствование правил ведется на постоянной основе. Сейчас же самокаты потихоньку уходят на покой на время зимнего сезона.