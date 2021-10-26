В Петербурге могут заблокировать льготные проездные на время локдауна

В Петербурге могут ввести ограничения на работу общественного транспорта на время локдауна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга раздумывают над тем, чтобы ограничить работу общественного транспорта на время локдауна, с 30 октября по 7 ноября. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в Смольном. Как рассказывают в издании, власти Северной столицы не исключают, что на время нерабочих дней придется заблокировать льготные проездные пенсионеров и школьников, чтобы они как можно меньше контактировали с людьми и не выходили в общественные места.

- Скорее всего, общественный транспорт будет переведен на режим работы по графикам выходного дня, но возможны и другие ограничения, - отмечает источник в Смольном.

Добавим, что ограничения могут коснуться как наземного транспорта, так и метрополитена. Официальный документ насчет вынужденных мер могут опубликовать во вторник, 26 октября.