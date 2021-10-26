Последние новости в Санкт-Петербурге на 26 октября 2021 года: Прогноз пика заболеваемости коронавирусом и 90-летний юбилей Игоря Масленникова

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 октября 2021 года. Роспотребнадзор прогнозирует, что пик заболеваемости коронавирусом в городе придется на декабрь 2021 года. В ведомстве говорят, что меры безопасности вроде защитных масок могут убрать лишь в том случае, когда показатель коллективного иммунитета в Северной столице вырастет до 80%. Губернатор Александр Беглов уверен, что темпы вакцинации можно увеличить вдвое, с 20 тысяч инъекций в день до 40.

Охранник супермаркета в Петербурге избил школьника за съемку просроченного товара. 15-летний подросток увлекается блогерством. Он снимал свой рейд на видео, что не понравилось сотруднику магазина. По словам друзей парня, охранник накинулся на него с матом и требовал прекратить съемку, даже угрожал «убить за углом». Следом школьника избили, причем ногами по голове, и разбили ему телефон. Полиция проводит проверку по факту конфликта.

«КП-Петербург» взяла интервью у юбиляра Игоря Масленникова, легендарного режиссера советского «Шерлока Холмса», празднующего 90 лет. В частности, в день рождения маэстро признался, почему он на протяжении 30 лет не общается с актером Василием Ливановым. Оказалось, виной тому, что Масленников назвал Ливанова «средним» артистом. Что касается планов, то именитый режиссер намерен дописать еще одну книгу о своей жизни и дожить минимум до 100 лет.