Пожар в двухэтажной постройке произошел в Колпино

В бытовой постройке в Колпино произошел пожар Фото: Олег ЗОЛОТО

В двухэтажной постройке в Колпино Санкт-Петербурга произошел пожар. Рано утром 26 октября 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорание в доме 55 по Павловской улице. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Прибыв на адрес, пожарные увидели, что на втором этаже двухярусной постройки размером 3 на 6 метров горит огонь. Пламя охватило около 18 квадратных метров площади, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

К тушению огня мгновенно приступили десять спасателей и две пожарные машины, которые за считанные минуты ликвидировали пожар. К 7:08 часам пламени уже не было.

Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас специалисты работают на месте для того, чтобы установить причину возгорания.