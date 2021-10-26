Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 7:42

Пожар в двухэтажной постройке произошел в Колпино

Возгорание случилось рано утром 26 октября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В бытовой постройке в Колпино произошел пожар

В бытовой постройке в Колпино произошел пожар

Фото: Олег ЗОЛОТО

В двухэтажной постройке в Колпино Санкт-Петербурга произошел пожар. Рано утром 26 октября 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорание в доме 55 по Павловской улице. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Прибыв на адрес, пожарные увидели, что на втором этаже двухярусной постройки размером 3 на 6 метров горит огонь. Пламя охватило около 18 квадратных метров площади, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

К тушению огня мгновенно приступили десять спасателей и две пожарные машины, которые за считанные минуты ликвидировали пожар. К 7:08 часам пламени уже не было.

Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас специалисты работают на месте для того, чтобы установить причину возгорания.