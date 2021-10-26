Теплая погода с небольшими дождями заглянет в Петербург 26 октября

Тепло и дождливо будет в Петербурге 26 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началась временная осенняя "оттепель". Город оказался в теплом секторе циклона, из-за чего во вторник, 26 октября 2021 года, в Северной столице температура воздуха окажется выше климатической нормы, но будет пасмурно и дождливо. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическую ситуацию будет формировать теплый секторе североатлантического циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал синоптик.

Температура воздуха окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Так, в Санкт-Петербурге потеплеет до плюс 7-9 градусов, по Ленинградской области ожидается до 5-10 градусов тепла. Ветер также будет теплых направлений, юго-западный до 4-9 метров в секунду.