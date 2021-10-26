Что произошло в Петербурге в ночь на 26 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" следит за событиями Северной столицы даже, когда все спят. Поэтому, рассказываем, что произошло за ночь 26 октября в Санкт-Петербурге.

Возле Волковского кладбища в Петербурге автобус врезался в столб. Произошло все около часа ночи, когда общественный транспорт уже совершал последний рейс, в салоне было около 8-10 человек. В результате пострадала одна пассажирка, у нее разбит нос. На месте работали спасатели МЧС, дорожная полиция и скорая помощь.

В поселке Шушары на Первомайской улице сгорел автомобиль. Причина возгорания сейчас устанавливается. Пострадавших нет.

И ранним утром в Пушкинском районе тоже произошел пожар. В 6:30 в доме 13-15 по Ростовской улице загорелся балкон на седьмом этаже. Спасатели выехали на место, однако жильцы смогли потушить пламя еще до их приезда. Пострадавших нет.