Подлинные литографии Жана Кокто продают в Петербурге

Редкие литографии работ Жана Кокто выставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают подлинные литографии французского писателя, поэта и режиссера Жана Кокто, являвшегося одной из крупнейших фигур французской культуры XX века. 40 рисунков художника продает местный коллекционер. В объявлении, которое появилось в интернете 20 октября 2021 года, цена за все работы стоит - 500 млрд рублей.

- В наличии 40 подлинных литографий с камня Жана Кокто. Портфолио выпущено тиражом 210 экземпляров на бумаге BFK Rives с водяными знаками, наш номер 188, - рассказал продавец.

Уникальность литографий в том, что они не были разрезаны на отдельные рисунки. Созданы работы в Париже в студии в 1957 году.

Несмотря на большую заявленную стоимость, продавец готов идти на торг и договариваться с ценителями искусства. Возможна продажа целиком, либо отдельных литографий.