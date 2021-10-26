Пропавшую без вести 17-летнюю девочку четвертые сутки ищут в Ленобласти

В Ленобласти четвертые сутки ищут без вести пропавшую девочку / Фото: Лиза Алерт

В Ленинградской области четвертые сутки ищут без вести пропавшую 17-летнюю девочку. Объявление о идущих поисках с ориентировкой на подростка появились в интернете утром 26 октября 2021 года. Помощи в поисках попросили волонтеры из организации "Лиза Алерт".

- Пропала Ирина Кириллова. Девочка ушла из дома в городе Новая Ладога Волховского района 22 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, - говорится в сообщении.

О местонахождении подростка ничего неизвестно с 22 октября / Фото: Лиза Алерт

Девочка ростом около 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

В день пропажи была одета в светло-коричневую куртку, светлую футболку, черные брюки и бордовые кроссовик. С собой был коричневый рюкзак.

Поисковики просят всех, кто видел похожую девочку звонить по горячей линии по телефону 8(800)700-54-54 или по номеру 112.