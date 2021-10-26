Пьяный подросток порезал себе горло ножом в Петербурге

Пьяного подростка с порезанной шеей госпитализировали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в больницу попал подросток, который в пьяном угаре порезал себе горло. Звонок в экстренную службу поступил в десятом часу вечера 25 октября 2021 года. Мужчина сообщал, что в доме по Полевой улице в Парголово молодой человек сам себя изрезал.

- На место происшествия выехал наряд полиции, который обнаружил окровавленного 17-летнего парня. оказалось, что будучи в состоянии алкогольного опьянения он два раза ударил себе в шею ножом, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу номер 5. У него оказалась непроникающая резанная рана подчелюстной области и шеи. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

На данный момент следственный комитет проводит проверку случившегося. Известно, что семья у подростка полная, на учете не состоит.