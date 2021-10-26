Массовый сбой системы оплаты проезда произошел в метро Петербурга

В Петербургском метро произошел массовый сбой оплаты проезда банковскими картами Фото: Олег ЗОЛОТО

В метрополитене Санкт-Петербурга рано утром 26 октября 2021 года произошел массовый сбой системы оплаты проезда. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. Сообщается, что не проходят платежи с помощью банковских карт.

- На всех станциях на всех турникетах, оснащенных банковским оборудованием, не проходит оплата по банковским картам, - сообщили в пресс-службе метро Северной столицы.

В чем причина сбоя, на данный момент неизвестно. На месте уже работают специалисты для того, чтобы устранить поломку.

Пассажирам петербургского метрополитена рекомендуют выбирать другие способы оплаты проезда на время, пока система не будет починена.