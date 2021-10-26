Вандалы изрисовали храм Всех скорбящих в центре Петербурга

Вандалы исписали храм на Шпалерной улице в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга вандалы изрисовали храм. Днем в понедельник, 25 октября 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что на стене церкви Всех скорбящих радостью на Шпалерной улице появилась огромная надпись. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На фасаде храма, расположенного в доме 35А на Шпалерной улице была обнаружена надпись "Проснись", - рассказал источник.

Сама надпись была сделана черной краской. Размер ее оказался около 50 сантиметров на 1,5 метра.

На место приехала полиция, чтобы зафиксировать акт вандализма, а также взять соскоб краски. Также с места было изъято видео с камер наблюдения. Оно сейчас изучается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.