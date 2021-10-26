Стрельба произошла в ночном клубе в Выборге

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который стрелял в ночном клубе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночном клубе в Выборге Ленинградской области произошла стрельба. Около часа ночи 25 октября 2021 года в полицию Выборгского района позвонила 19-летняя девушка, сотрудница заведения и рассказала, что слышны звуки выстрелов.

- Со слов заявительницы, стрельба происходила в ночном клубе, расположенном на улице Кривоносова. Как показалось девушке, из травматического пистолета, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На место сразу же приехали сотрудники полиции и задержали 22-летнего парня, у него изъяли травматический пистолет.

Выяснилось, что между молодым человеком и еще троими посетителями клуба возник конфликт, в ходе которого парень начал стрелять.

Также трое молодых людей, в которых стрелял парень, обратились в медицинское учреждение. После осмотра врача их отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.