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Общество26 октября 2021 9:47

Лиговский банно-прачечный комбинат, который купил сатирик Семен Альтов, взяли под охрану как памятник

Распоряжение о признании здания объектом культурного наследия выпустил КГИОП
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Лиговский банно-прачечный комбинат признали памятником. Фото: citywalls.ru

Лиговский банно-прачечный комбинат признали памятником. Фото: citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) признал объектом культурного наследия Лиговский банно-прачечный комбинат (Лиговский проспект, 269 А) и взял здание под охрану. Одновременно стало известно, что собственником комбината стал...сатирик Семен Альтов.

- Это мы с сыном вместе. Еще лет 25 назад была идея заниматься всякими творческими делами. Там будет многофункциональный творческий центр, смогут и молодые авторы выступать и я. Не хуже банно-прачечного треста получится, - рассказал «КП-Петербург» сам Семен Теодорович

При этом все работы по переоборудованию здания отцу и сыну Альтовым придется согласовывать с КГИОПом.

- Направить собственнику уведомление о необходимости выполнения требований по содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, - говорится в постановлении комитета.

СПРАВКА «КП»:

Здание в стиле конструктивизм было построено по типовому проекту, созданному архитектором Николаем Демковым в 1934 году. Изначально корпуса бани и прачечной были отдельными, но впоследствии из объединили в один. Еще одна подобная баня в Петербурге есть на улице Шелгунова, дом.