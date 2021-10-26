В метро устранили сбой оплаты проезда банковскими картами

Толпы пассажиров собрались на входе в метро из-за сбоя в системе оплаты. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В петербургском метрополитене сообщили об устранении сбоя в оплате проезда банковскими картами, который возник утром 26 октября. В час пик из-за этого в вестибюлях станций моментально скопились огромные очереди, в том числе из желающих купить в кассе жетончик.

- Очередь в кассу не идет. Видимо, там тоже свои заминки. Люди не могут попасть а метро. Многие разворачиваются и уходят. Бесплатно, разумеется, не пускают, -рассказал корреспондент «КП-Петербург» застрявший на станции «Девяткино».

По данным пресс-службы метрополитена, проблема возникла лишь на турникетах, которые перестали принимать банковские карты. Остальные способы оплаты работали. Но примерно через час работоспособность системы восстановили.

- Неисправность устранена, банковское оборудование работает в обычном режиме, - сообщили в подземке.

При этом столпотворения на отдельных станциях до сих пор есть.