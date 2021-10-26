В Смольном опровергли слухи о повышении стоимости проезда в Петербурге на нерабочие дни

Стоимость проезда в транспорте в нерабочие дни в Петербурге не изменится Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный опроверг слухи о том, что в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге будет увеличена стоимость проезда на общественном транспорте. Такая информация появилась после публикации шуточной заметки одного сатирического издания. В ней говорилось, что проезд в метро подорожает в 10 раз, а наземном транспорте в пять раз.

- В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится, - заверили в комитете по транспорту.

Также в комитете добавили, что весь общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня. То есть, интервал движения будет просто сокращен.

Напомним, что локдаун в Петербурге затронет почти все сферы бизнеса. Будет запрещено работать местам общепита, магазинам, кроме продуктовых, кинотеатрам, спортивным залам и так далее.