73% дорог Петербурга приведут в нормальное состояние до конца года

Большая часть дорог Петербурга, по данным Смольного, соответствуют нормативам. Фото: Олег ЗОЛОТО

73% дорог Петербурга должны быть приведены в нормальное точнее «нормативное» состояние до конца 2021 года. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, отметив, что такое поручение регионам дал президент страны в феврале 2021 года.

- Состояние дорожной сети - один из основных критериев качества городской среды. К концу нынешнего года 73% дорог в нашей агломерации должны быть приведены в нормативное состояние, - отметил губернатор на совещании правительства города по теме «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам».

На сейчас, по данным Смольного, нормативам соответствуют 72% городских магистралей. При этом к следующему этапу в 2024 году доля качественных дорог в Петербурге должна быть не менее 85%.

Глава города отметил, что протяженность дорожной сети Северной столицы составляет 1800 километров, то есть только в рамках нацпроекта надо ежегодно приводить в порядок не менее 70 км.