В ДТП автобуса со столбом в Петербурге пострадали шесть человек Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге шесть человек пострадали в автобусе, врезавшемся в столб у Волковского кладбища. Авария произошла в первом часу ночи 26 октября 2021 года у дома 6 по Волковкому проспекту, когда транспорт уже совершал последний рейс. По неизвестным причинам, водитель автобуса въехал в столб. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, один из них несовершеннолетний 2004 года рождения в средней степени тяжести был отправлен в детскую городскую больницу, - рассказали в полиции.

Также, со слов очевидцев, одна из женщин сильно ударилась носом.

По какой причине произошла авария неизвестно. Очевидцы предполагают, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего.