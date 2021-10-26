Уголовные дела об убийстве возбудили после пропажи двух девочек в Гатчине

В Ленобласти возбудили уголовные дела об убийстве двух воспитанниц детского дома Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области возбудили два уголовных дела об убийства после пропажи двух девочек. Об этом 26 октября 2021 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах. Обе девочки воспитанницы детского дома в городе Гатчина. Одна из них пропала 4 октября, вторая 6 октября.

- 4 октября из центра ушла 16-летняя воспитанница. Ранее неоднократно сбегала, - рассказал источник.

Спустя два дня, 6 октября, пропала другая 16-летняя воспитанница. Вечером девочка была в больнице в Гатчине, где проходила медкомиссию и сдавала кровь на употребление наркотических или психотропных веществ. Однако из больницы в центр так и не вернулась.

Спустя более, чем полмесяца девочек так и не нашли. По обоим случаям следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам убийства.