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Происшествия26 октября 2021 11:02

Уголовные дела об убийстве возбудили после пропажи двух девочек в Гатчине

Обе пропали в начале октября из детского дома
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти возбудили уголовные дела об убийстве двух воспитанниц детского дома

В Ленобласти возбудили уголовные дела об убийстве двух воспитанниц детского дома

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области возбудили два уголовных дела об убийства после пропажи двух девочек. Об этом 26 октября 2021 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах. Обе девочки воспитанницы детского дома в городе Гатчина. Одна из них пропала 4 октября, вторая 6 октября.

- 4 октября из центра ушла 16-летняя воспитанница. Ранее неоднократно сбегала, - рассказал источник.

Спустя два дня, 6 октября, пропала другая 16-летняя воспитанница. Вечером девочка была в больнице в Гатчине, где проходила медкомиссию и сдавала кровь на употребление наркотических или психотропных веществ. Однако из больницы в центр так и не вернулась.

Спустя более, чем полмесяца девочек так и не нашли. По обоим случаям следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам убийства.