Лаборатория загорелась в корпусе университета ЛЭТИ на улице Профессора Попова утром 26 октября

Пожар возник в университете ЛЭТИ утром 26 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар возник в лаборатории Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» возник утром вторника. Сигнал о возгорании поступило на пульт дежурной службы МЧС в 9:52.

- Утром 26 октября поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Профессора Попова, дом 5. На первом этаже административного здания, в помещении лаборатории происходило горение обстановки на площади шесть квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Учитывая объект, на место возгорания прибыли шесть единиц техники и 25 человек личного состава МЧС. За полчаса они справились с огнем, в 10:31 пожар был официально ликвидирован.

Сведений о пострадавших нет, причины возгорания установят дознаватели.