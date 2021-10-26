11-летнего мальчика госпитализировали с жесткими ожогами всего тела в Мурино

В Мурино мальчика госпитализировали с сильными ожогами тела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино Ленинградской области 11-летний мальчик попал в больницу с сильными ожогами по всему телу. Ребенка госпитализировали с улицы Шоссе в Лаврики. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- У пятиклассника ожогами покрыто 35 процентов тела: лицо, живот, правая кисть, правое бедро, обе голени и стопы, - рассказал источник.

Как выяснилось, около семи часов вечера за гаражами у улицы Шоссе в Лаврики мальчик жег медь по совету неизвестного мужчины. Ребенок неправильно использовал горючую жидкость из-за чего та резко воспламенилась, пламя обожгло ему все тело.

Известно, что мальчик проживает в мамой в деревне Новое Девяткино. Сейчас проверкой произошедшего занимается следственный комитет.