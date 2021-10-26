Эксперты считают, что Финляндия не откроется для туристов на новогодние праздники

Финляндия откроется для российских туристов не раньше следующего года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия не откроется для туристов из России на новогодние праздники. Эксперты Ассоциации туроператоров (АТОР) уверены, что въезд в Суоми для путешественников, большая часть которых была из Петербурга и Ленобласти, будет закрыт как минимум до 2022 года. Не поможет даже анонсированный запуск скоростных поездов «Аллегро». Тем более, что действующие ограничения на границе с Россией продлили буквально на днях.

- Представители туристического бизнеса не сомневаются, что, исходя из роста случаев COVID-19 в России, финская граница останется закрыта до конца текущего года. Финляндия вряд ли в одностороннем порядке признает российские вакцины, поэтому история с запуском железнодорожного сообщения, скорее всего, массового туриста вообще не коснется, - сообщает пресс-служба АТОР. - Открытие границ Финляндии для туризма из РФ – на 99% тема только следующего года.

Напомним, что сейчас въехать в Суоми из России могут родственники граждан Финляндии, владельцы недвижимости, либо сезонные рабочие и прочие отдельные категории граждан, в частности водители грузовиков, пересекающие границу по работе, дипломаты и т.д.

При этом всем им понадобится сдать ПЦР-тест. Вакцину «Спутник V» в Финляндии не признают.