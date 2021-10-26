Настю Ивлееву могут оштрафовать на миллион рублей за шоу в гей-клубе Петербурга

Фото: Instagram

Роспотребнадзор проверяет шоу Насти Ивлеевой. Съемки «Королевских кобр» прошли в сентябре в одном из гей-клубов Санкт-Петербурга. После выхода видео на Youtube-канале блогерши к ней возникли вопросы.

Как рассказали в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга, во время съемок заметили нарушение масочного режима и не соблюдение социальной дистанции.

- Мы можем предметно говорить только после проверки, которая ведется сейчас. Организатором этой вечеринки может грозить штраф от 100 тысяч рублей до миллиона рублей. Но штраф назначает суд, - отметили в пресс-службе ведомства.

Настя Ивлеева выпустила первое drag-шоу в России. В нем участники-мужчины выступают перед публикой в ярких женских образах.