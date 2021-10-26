Петербург занял второе место по количеству смертей от коронавируса за сутки по стране

Смертность от коронавируса в Петербурге заняла второе место по стране Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург занял второе место в печальной статистике по смертности. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 26 октября 2021 года суточная смертность в Северной столице выросла до 72 человек. При этом в Москве за день скончались 86 человек. Если смотреть в процентном соотношении, то смертность в Северной столице выше.

- Заболеваемость коронавирусом в Петербурге также начала расти. За сутки прирост составил 1,6 процентов до 2735 человек, - сообщает оперативный штаб.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Показатель выздоровлений впервые за долгое время оказался выше заболеваний. За минувший день в городе выздоровели 2929 человек. Всего за время пандемии в Петербурге заразились 691 828 горожан, из них выздоровели 628 492 и скончались 23 502 пациента.

По прогнозу Роспотребнадзора, заболеваемость в городе продолжит расти и достигнет своего пика в декабре.