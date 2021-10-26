Полиция взяла штурмом нелегальное казино в Петербурге

Нелегальное казино взяли штурмом на Мытнинской набережной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники управления экономической безопасности петербургского Главка ликвидировали очередное подпольное казино. Игорный клуб работал в двух квартирах дома на Мытнинской набережной. Сюда и пришли с визитом полицейские.

- Одна квартира была оборудована под игровую зону с покерным столом. Вторая предназначалась для отдыха игроков, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы операция прошла внезапно, полицейские вместе с бойцами Росгвардии пробрались по крыше дома и ворвались в квартиру через балкон. В этот момент там находились игроки и персонал казино.

В ходе обыска на месте изъяли более миллиона рублей и три тысячи долларов наличными. По данным оперативников, оборот подпольного казино составлял несколько миллионов рублей в месяц.

Организаторам грозит наказание от крупного штрафа до нескольких лет свободы.