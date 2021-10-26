Пенсионер погиб под колесами электровоза на станции «Мурино»

Человек попал под поезд на станции "Мурино". Фото: Иван ПРОХОРОВ

Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели человека на железнодорожной станции «Мурино» под Петербургом. В минувшие понедельник здесь под поезд попал 77-летний пенсионер, переходивший пути перед приближающимся составом.

- 25 октября в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции «Мурино» электровозом совершен наезд на мужчину. Установлена личность пострадавшего. Им оказался 77-летний житель Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Установлено, что погибший переходил пути по нерегулируемому переходу. Когда машинист заметил человека и подал сигнал, пенсионер не остановился, а попытался пробежать перед электровозом. Но не успел.

Травмы оказались несовместимы с жизнью и человек скончался на месте. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и ищет родственников жертвы.