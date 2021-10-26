Льготные проездные продолжат работать в период локдауна в Санкт-Петербурге

Льготные студенческие и пенсионные проездные карточки не будут отключать в Санкт-Петербурге в период локдауна с 30 октября по 7 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Льготные студенческие и пенсионные проездные карточки не будут отключать в Санкт-Петербурге в период локдауна с 30 октября по 7 ноября, как это было во время самоизоляции весной 2020 года. Представители ГУП «Организатор перевозок» в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» отметили, что такие меры не обсуждались, в Комитете по транспорту нас заверили, что блокировки не планируются.

- Нет. Мы не рассматриваем такой вариант. Карточки будут работать в обычном режиме, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что по мнению вице-губернатора Бориса Пиотровского, пассажиропоток в петербургском транспорте во время локдауна, должен сократиться примерно вдвое.

Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут работать по расписанию субботы и воскресенья.