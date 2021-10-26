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Общество26 октября 2021 13:12

Замглавы Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга назначена Юлия Киселева

Ранее она работала в администрации губернатора
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Юлия Киселева стала замглавы КГА. Фото: gov.spb.ru

Юлия Киселева стала замглавы КГА. Фото: gov.spb.ru

Юлия Киселева стала заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. Документ о ее назначении подписал губернатор города Александр Беглов, а решение опубликовано на сайте Смольного.

- Заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре назначена Юлия Киселева, - сообщает пресс-служба городской администрации.

До нынешнего назначения Киселева также была заместителем руководителя, администрации губернатора Северной столицы.

При этом Комитета по градостроительству и архитектуре для Киселевой не чухой, она возглавляла ведомство в период 2008-12 годов. Затем работала в администрации Василеостровского района, но позднее вернулась в Смольный.