Замглавы Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга назначена Юлия Киселева

Юлия Киселева стала замглавы КГА. Фото: gov.spb.ru

Юлия Киселева стала заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. Документ о ее назначении подписал губернатор города Александр Беглов, а решение опубликовано на сайте Смольного.

- Заместителем председателя Комитета по градостроительству и архитектуре назначена Юлия Киселева, - сообщает пресс-служба городской администрации.

До нынешнего назначения Киселева также была заместителем руководителя, администрации губернатора Северной столицы.

При этом Комитета по градостроительству и архитектуре для Киселевой не чухой, она возглавляла ведомство в период 2008-12 годов. Затем работала в администрации Василеостровского района, но позднее вернулась в Смольный.