Танковые часы с 70-кратным радиоактивным излучением задержали на таможне в Пулково

Танковые часы нашли в посылке на Пулковской таможне. Фото: СЗТУ.

Петербургские таможенники изъяли из пересылки опасные бортовые танковые часы, которые привлекли внимание тем, что «фонили» радиоактивным излучением в 70 раз больше положенного.

- Стационарная система радиационного контроля «Янтарь» посту Пулковской таможни сработала при помещении в зону таможенного контроля почтового отправления, пересылаемого из Санкт-Петербурга в Великобританию. В подозрительной посылке таможенники обнаружили бортовые танковые часы, ионизирующее излучение которых в 70 раз превышает естественный природный фон, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Причиной излучения стали радионуклиды: радий-226 и торий-232, которые входят в состав покрытия стрелок и циферблата часов.

Учитывая, что нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами подпадает под уголовную статью, после экспертизы может быть возбуждено дело.

А сами часы изъяты и отправлены для утилизации на спецполигоне.