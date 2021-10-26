Власти Петербурга ускорили введение QR-кодов в ряде организаций

В Петербурге ускорили введение системы QR-кодов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга решило ускорить введение QR-кодов в городе. Раньше начало работы системы проверки сертификатов о вакцинации было намечено на 1 ноября, однако теперь Смольный перенес дату на 30 октября 2021 года. Об этом говорится в памятке комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

- С 30 октября QR-коды начнут проверять при посещении музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагереи , иных объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, - сообщает ведомство.

Ранее эти организации должны были начать работать по пропускной системе только с 15 ноября. Однако сроки были перенесены в связи с введением локдауна в городе с 30 октября по 7 ноября. Как раз в это время практически все будет закрыто, кроме театров и музеев.