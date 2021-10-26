33 антимасочника оштрафовали за неделю после рейдов в общественном транспорте Петербурга

Более 30 нарушителей масочного режима нашли в транспорте Петербурга. Фото: Комитет по транспорту СПб

Комитет по транспорту Петербурга отчитался о результатах рейдов по нарушителям масочного режима, которые прошли в городе на прошлой неделе. На проверку соблюдения карантинных норм чиновники выходили вместе с полицейскими, а итогом стали 33 протокола на антимасочников.

- За прошедшую неделю в рамках деятельности Межведомственной транспортной комиссии проведено 115 мероприятий, направленных на контроль соблюдения гражданами масочного режима в наземном общественном транспорте. По фактам нарушений составлено 15 актов, -сообщает пресс-служба комитета.

Еще 18 нарушителей были оформлены при проверках в метрополитене.

Напомним, что штраф за отказ носить маску на первый раз составляет четыре тысячи рублей, а второй и каждый последующий будут «стоить» пять тысяч.