Автобусы обанкротившегося «Пассажиртранса» могут заменить социальными маршрутами

Автобусы № 39 и 39-экспресс остаются одним из самых популярных способов добраться их города до аэропорта, Фото: Артем КИЛЬКИН

О банкротстве компании ООО «Пассажиртранс» стало известно 25 октября. Разорившийся перевозчик, задолжавший 142 миллиона рублей, обслуживал несколько коммерческих маршрутов, в том числе и до аэропорта Пулково. «Комсомольская правда» выяснила, станет ли из-за этого сложнее добираться до воздушной гавани.

- У нас есть социальные автобусы № 39 и 39-экспресс. Они ходят с очень короткими интервалами. Вряд ли отмена коммерческого маршрута кардинально изменит ситуацию, - заверил собеседник в ГУП «Организатор перевозок».

В Комитете по транспорту нам также сообщили, что банкротство компании не сильно повлияет на доступность Пулково.

- Коммерческие автобусы обладали очень низкой вместимостью и были не так популярны, как социальные. Поэтому, по нашим прогнозам, проблем быть не должно, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Собеседник в комитете по транспорту добавил, что в случае нехватки автобусов на линию выйдут дополнительные социальные маршруты.

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