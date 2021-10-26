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Происшествия26 октября 2021 14:17

Мужчина пострадал от рухнувшей штукатурки на Гороховой улице в Петербурге

Места обрущения отделки фасада уже огорожено
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Кусок штукатурки упал на мужчину на Гороховой улице / Фото: Администрация Центрального района

Кусок штукатурки упал на мужчину на Гороховой улице / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге в очередной раз штукатурка отвалилась с здания в центре города и упала на человека. ЧП произошло во вторник, 26 октября 2021 года, во дворе дома 4 по Гороховой улице. Фрагмент штукатурного слоя отвалился и упал на мужчину. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

- Пострадавшему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали в администрации.

На место сразу же приехали сотрудники скорой помощи, а также администрации района и ЖКС №2, в ведомстве которого находится управление домом.

Сейчас место падения уже огорожено. Управляющая компания обследовала фасад дома и приняла оперативные меры для того, чтобы подобный инцидент не повторился.

На данный момент дом находится на особом контроле администрации района.