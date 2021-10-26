Почти 8 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах Петербурга

На больничных койках в Петербурге с коронавирусом находятся почти 8 тысяч пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расти количество пациентов, которые лечатся от коронавируса в больницах. По данным Смольного на 26 октября 2021 года на больничных койках находятся почти 8 тысяч человек.

- Всего в 18 больницах в Петербурге развернуто порядка 9,5 тысяч коек, из которых свободны около 1,5 тысяч. В стационарах находятся 7974 пациента, - рассказали в городской администрации.

За последние сутки в больницы поступили 326 пациентов, а выписан были лишь 96. Кроме того, в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 745 человек, еще 379 подключены к аппаратам ИВЛ. Во временном госпитале в Ленэкспо лечатся еще 375 пациентов.

Напомним, что в Петербурге работают 174 пункта вакцинации от коронавируса. В общей сложности цикл иммунизации завершили 1,8 млн человек.