Поклонники Игоря Талькова устроили паломничество к граффити с его изображением в Петербурге

Поклонники Талькова устроили паломничество к его портрету на Литейном проспекте Фото: Лилия КОЗЛОВА

Граффити с Игорем Тальковым в Санкт-Петербурге держится на трансформаторной будке на Литейном проспекте уже 19 дней, несмотря на то, что по закону его должны закрасить. Портрет музыканта появился в саду Дома Пашкова 7 октября 2021 года. С тех пор к нему стали часто приходить люди, поклонники и просто прохожие. Фанаты даже возложили цветы.

Как рассказал "КП-Петербург" поклонник Талькова Данила, который почти каждый день охраняет граффити от закрашивания, к портрету музыканта началось паломничество.

- Приходит очень много людей, для многих это настоящее паломничество. Кто-то мечтает, что-то молится, кто-то крестится, - рассказал молодой человек. - Я и сам когда приходу, нет-нет, да перекрещусь.

В битву за сохранение граффити с Тальковым вышел его сын Игорь Тальков-младший. Музыкант заявил, что будет защищать потрет отца и добиваться, чтобы изображение было согласовано. Однако процесс пока что так и не сдвинулся с мертвой точки.