На уборку снега с территории Смольного зимой потратят 3 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началась подготовка к зимнему сезону. Администрация Смольного уже начала поиски подрядчика, который будет мести снег и вывозить сугробы с территории здания городского правительства зимой 2021/2022 годов. Традиционно, поиск исполнителя проходит посредством конкурса, заявка на который уже появилась 15 октября 2021 года на портале госзакупок.

- Требуется оказание услуг по механизированной уборке и вывозу снега с территории комплекса зданий Смольного для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, - говорится в заявке.

Согласно контракту, подрядчик должен будет приступить к работе только с 1 декабря 2021 года. Сам контракт заключается на год, поэтому, когда пойдет первый снег уже осенью 2022 года, эта же компания должна будет расчищать дорожки.

Добавим, что стоимость контракта почти 3 миллиона рублей. На данный момент комиссия проверяет все предложения.