Повышение тарифов на ЗСД может быть попыткой избавиться от пробок на трассе

Повышение стоимости может отпугнуть часть автомобилистов от поездок по ЗСД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Повышение тарифов на проезд по ЗСД может быть попыткой оператора трассы регулировать трафик и снизить количество пробок. Такую мысль в разговоре с «КП-Петербург» высказал автоэксперт Александр Холодов.

- Скоростная трасса должна быть скоростной, а на ЗСД на съездах часто собираются пробки. Возможно, это попытка снизить количество машин на дороге. Правда, учитывая, что один из самых загруженных участков от Богатырского проспекта до набережной Макарова остался по цене прежним, то логики тут мало, - считает Александр Холодов. - Скорее всего, это обыкновенная жадность. У ЗСД есть возможность заработать и они этим пользуются. У многих сейчас транспондеры есть и скидку (от оплаты наличными - прим.ред.) держать большой нецелесообразно.

Другими словами, сдержать рост тарифов на ЗСД фактически нереально. Кто-то из водителей может и откажется ездить по скоростной трассе из-за возросших трат, но большинство все равно будут ей пользоваться - альтернатив для быстрой возможности попасть из северной части города в южную или наоборот фактически нет.

Напомним, что новые тарифы для владельцев транспондеров начнут действовать с полуночи 10 ноября.