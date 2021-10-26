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Общество26 октября 2021 16:39

Женщину-геолога после нападения медведя спасли врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

Зверь разорвал петербурженке сонную артерию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Женщину-геолога спасли в НИИ имени Джанелидзе.

Женщину-геолога спасли в НИИ имени Джанелидзе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Экспедиция на Чукотку едва не стоила жизни женщине-геологу из Петербурга. В время похода по маршруту на группу напала медведица, выгуливавшая трех медвежат. Одним ударом дикий зверь разорвал сонную артерию женщине. Спасти ее удалось чудом.

- Женщина получила много ранений на голове и шее. А повреждение сонной артерии привело к возникновению инсульта. - рассказали газете «Петербургский дневник» врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

После нападения медвежата бежали, а за ними и мать. Коллеги оказали помощь геологу, срочно доставили ее на базу. оттуда женщину переправили вертолетом в Анадырь. Там помощь оказали местные врачи, но лечиться раненную направили в Петербург самолетом транспортной авиации.

В НИИ Джанелидзе 50-летняя женщина провела более трех месяцев. Сейчас ее состояние нормализировалась, пациентка начала ходить и уже близка к выписке. Но в следующую экспедицию она если и поедет, то очень не скоро.