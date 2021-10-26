Рабочий завода, расчленивший коллегу и утопивший его части тела в Неве, получил семь лет колонии

Расчленитель с завода может выйти на свободу уже через 5,5 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суд вынес приговор рабочему машиностроительного завода с проспекта Обуховской обороны, который убил и расчленил своего коллегу. После этого преступник расчленил тело и побросал части в воду. Останки впоследствии всплывали в разных районах города.

- Суд установил, что обвиняемый в сентябре 2020 года, находясь в цеху № 5 завода по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 38, литера В, убил потерпевшего, после чего расчленил его труп на несколько частей, сложил их в мешки, которые выбросил в Неву, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры..

После нахождения останков было возбуждено уголовное дело, а через некоторое время следователи установили личность погибшего. Им оказался 37-летний петербуржец, которого искали родственники как пропавшего без вести.

Сам убийца сознался в преступлении под давлением улик. Ему грозило до 15 лет лишения свободы, но суд дал семь. Их мужчина проведет в колонии строгого режима, но время пребывания в СИЗО засчитают по норме день за полтора. То есть освободиться убийца может через 5,5 лет.