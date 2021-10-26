Директор НИИ гриппа предупредил об опасности появления новых штаммов коронавируса в Петербурге

В Петербурге могут появиться новые штаммы коронавируса из-за низких темпов вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чем дольше Петербург будет «набирать» 80 % коллективного иммунитета, тем выше вероятность появления в городе новых, более опасных и заразных штаммов коронавируса. Об этом «Комсомолке» во вторник, 26 октября, рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

- Находясь в организме инфицированного, вирус может мутировать, обретать новые свойства, - объяснил эксперт. – В организме людей с ослабленным иммунитетом он может сохраняться дольше и более вероятно, что он будет накапливать мутации. Это создает опасность появления новых вариантов вируса, развития более тяжелых форм болезни. Поэтому затягивание процесс вакцинации повышает вероятность появления подобных форм.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, сколько времени понадобится Петербургу, чтобы накопить коллективный иммунитет. Если все будет идти так же, как сейчас, положительного результата раньше лета 2022 года ждать не приходится.