Более 2 тысяч проверок провел комитет по транспорту в метро Петербурга за неделю

В Петербурге продолжаются рейды в общественном транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 016 проверок соблюдения масочного режима провела рабочая группа по транспорту в метро Петербурга за минувшую неделю. Об этом «Комсомолке» во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

- В общей сложности в метро было проведено 2 016 проверок в метрополитене, - уточнили в ведомстве. - Еще 115 проверочных мероприятий было проведено в наземном общественном транспорте.

В общей сложности по итогам всех проверок составили 33 административных протокола на нарушителей масочного режима. В метро люди, категорически не желающие носить маски, попадались чаще: 18 человек в подземке против 15 в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Петербурге начали штрафовать пассажиров общественного транспорта не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение.