Большое количество заболевших COVID-19 в Петербурге связали с большим количеством ПЦР-тестов

В Петербурге продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге связан не только с «естественными» причинами, но и с количеством ПЦР-тестов. Об этом «Комсомолке» во вторник, 26 октября, рассказал Заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

- Санкт-Петербург, равно как и Москва и Московская область, имеет возможности для большего охвата населения тестированием на COVID-19, нежели регионы, - отметил специалист. – При этом если мы посмотрим на избыточную смертность, мы поймем, что в регионах ситуация, зачастую, еще более напряженная.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как долго Петербургу придется добиваться коллективного иммунитета и окончательного снятия «коронавирусных» ограничений. Если вкратце, то на скорый выход из кризиса, судя по всему, рассчитывать не приходится.