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Наука26 октября 2021 19:03

Ученые из Петербурга отправятся Антарктическую экспедицию

1 ноября к южному полюсу уйдет одно судно, а через месяц - второе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Новая полярная экспедиция отправится из Петербурга.

Новая полярная экспедиция отправится из Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два научно исследовательских судна уйдут из Петербурга в Антарктическую экспедицию. На них к южному полюсу отправятся ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института, расположенного в Северной столице.

- Первого ноября в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции из Петербурга отправится научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». На 1 декабря запланирован выход второго судна «Академик Трешников», - сообщает пресс-служба Смольного.

В состав экспедиции войдут представители десяти вузов и научных организаций из Петербурга. Ученые будут работать на постоянных научных станциях Восток, Прогресс, Мирный, а также на сезонных базах Оазис Бангера, Русская и Молодежная.

Вместе с ними суда доставят в Антарктику оборудование, продовольствие и топливо для полярников. В списке работ полярников: океанологические и геолого-геофизические исследования, а также подготовка к строительству нового зимовочного комплекса на станции Восток и ремонт на станции Мирный и т.д.

В Петербург полярники вернутся только по весне.