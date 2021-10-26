Ученые из Петербурга отправятся Антарктическую экспедицию

Новая полярная экспедиция отправится из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два научно исследовательских судна уйдут из Петербурга в Антарктическую экспедицию. На них к южному полюсу отправятся ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института, расположенного в Северной столице.

- Первого ноября в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции из Петербурга отправится научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». На 1 декабря запланирован выход второго судна «Академик Трешников», - сообщает пресс-служба Смольного.

В состав экспедиции войдут представители десяти вузов и научных организаций из Петербурга. Ученые будут работать на постоянных научных станциях Восток, Прогресс, Мирный, а также на сезонных базах Оазис Бангера, Русская и Молодежная.

Вместе с ними суда доставят в Антарктику оборудование, продовольствие и топливо для полярников. В списке работ полярников: океанологические и геолого-геофизические исследования, а также подготовка к строительству нового зимовочного комплекса на станции Восток и ремонт на станции Мирный и т.д.

В Петербург полярники вернутся только по весне.