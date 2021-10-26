Петербуржцам посоветовали перенести свадьбы из-за локдауна

Во время локдауна в Санкт-Петербурге ЗАГСы будут работать в ограниченном. формате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время локдауна, который продлится в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября, дворцы бракосочетания будут работать в ограниченном формате. Зарегистрировать союз можно, а вот торжественную церемонию придется отменить. Но что делать, если молодые не хотят отступать от намеченных планов.

- В этом случае необходимо обратиться в ЗАГС, в котором пара планировала провести церемонию. Сотрудники учреждения предложат свободную дату на ближайшие дни, - рассказали в Комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Если пара решит обойтись без торжественной церемонии, то в кабинете, где будет происходить заключение брака, должны находиться только молодожены и сотрудник, который регистрирует союз.