7-балльные пробки зафиксировали вечером 26 октября в Петербурге

Плотные пробки зафиксировали вечером 26 октября 2021 года в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

7-балльные пробки зафиксировали на дорогах Петербурга вечером во вторник, 26 октября. К 19:00 необычно длинный трафик наблюдали на проспекте Медиков, Кантемировском мосту и одноименной улице. Там пробка растянулась на 4,4 километра. В итоге водители могли потерять более часа. В целом, пробки достигнут двух баллов к 21:00.

- Наиболее загруженными магистралями в середине дня, 26 октября, стали: Литейный - Загородный к Литейному мосту (7 баллов), Невский проспект к площади Александра Невского (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов), Московское шоссе в обе стороны (6 баллов), - передает сервис «Яндекс. Пробки».

Добавим, что во вторник температура поднималась до +8 градусов. Синоптики называют это отголосками бабьего лета.