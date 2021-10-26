Комплексы фиксации нарушений ПДД заработали на перекрестках на юге Петербурга

На юге Петербурга заработали первые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на перекрестках. Фото: Олег ЗОЛОТО

На юге Петербурга с 26 октября заработали новые комплексы по фиксации нарушений ПДД, расположенные на перекрестках. Камеры установили пока в двух районах – Московском и Фрунзенском. Комплексы располагаются на пересечении улиц Димитрова и Будапештской, а также Краснопутиловской и Кубинской. В ближайшем времени в эксплуатацию введут камеры еще на 38 перекрестках.

- Комплексы фиксируют различные нарушения правил проезда перекрестка: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и др. В зависимости от сложности перекрестка, различается и количество камер на нем – от 10 до 24, - поясняют в пресс-службе комитета по информатизации Петербурга.

Добавим, что сведения о нарушителях оперативно передаются в ГИБДД. Затем уже уполномоченные инспекторы занимаются оформлением протокола об административном правонарушении. К слову, с начала 2021 года комплексы камер зафиксировали более 6 миллионов нарушений ПДД.