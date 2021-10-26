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Общество26 октября 2021 19:46

Чистить Петербург от снега и наледи будут 7 тысяч дворников и 500 кровельщиков

Смольный рассказал о подготовке к зимнему сезону
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга рассказали о готовности к зимнему сезону.

Власти Петербурга рассказали о готовности к зимнему сезону.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный намерен привлечь 6,9 тысячи дворников, а также 500 кровельщиков для очистки улиц и крыш Петербурга от снега. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. К зиме власти города обещают и тяжелую уборочную «артиллерию»: 650 единиц большой техники и 1,1 тысячи – малой, которая обычно подчищает тротуары. Кроме этого число кровельщиков могут увеличить до 1,5 тысячи, если ситуация того потребует.

- Для обеспечения надежной работы объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сформировано 377 аварийных бригад с обученным и аттестованным персоналом. На ежедневном дежурстве находятся 126 бригад, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Пока что о прогнозе погоды на зиму говорить рано – в Северной столице все еще остаются отголоски бабьего лета.

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