Депутата Приозерска задержали по обвинению в крупном мошенничестве

В Приозерском районе Ленобласти новое задержание в рамках уголовного дела о хищении 11 млн рублей со счетов МУП. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти задержали депутата Приозерского района по обвинению в крупном мошенничестве. СК продолжает расследование дела о хищении 11 млн рублей со счетов местного муниципального предприятия в рамках исполнения контактов в сфере ЖКХ. Напомним, по версии следствия, хитрую схему организовали нынешняя замглавы администрации района Александра Полянская и ее бывший коллега-чиновник. Только вот суд не нашел оснований для заключения женщины в СИЗО и отпустил ее.

Теперь взор следствия пал на члена местного совета депутатов. Народного избранника задержали после установления его причастности к хищению денег.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что народному избраннику грозит до 10 лет лишения свободы.