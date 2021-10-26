Неуправляемый самосвал с песком опрокинулся на Колтушском шоссе в Ленобласти

В Ленобласти самосвал с отказавшими тормозами угодил в ДТП. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Во Всеволожске неуправляемый самосвал опрокинулся на Колтушском шоссе, двигаясь задом из-за отказавших тормозов. Водитель постарался сделать все, чтобы минимизировать риски и не влететь в попутных автомобилистов. Грузовик в итоге остановился, врезавшись в ограждение и опрокинувшись на бок. Из самосвала высыпался песок. К счастью, водитель остался жив, а другие участники движение не пострадали.

Первыми на месте происшествия оказались росгвардейцы, находившейся на маршруте патрулирования. Стражи порядка помогли водителю выбраться из искореженной машины и вызвали на место «скорую», ГИБДД и спасателей МЧС.

Песок, к слову, пригодился для того, чтобы засыпать вытекшее топливо. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- В результате аварии из поврежденной грузовой машины начало вытекать топливо. Чтобы не допустить возгорания, сотрудники вневедомственной охраны засыпали вылившиеся горючие жидкости песком, который выпал на дорогу из кузова грузовика, - рассказали в пресс-службе УВО войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту происшествия проводится проверка ГИБДД.